Attaque contre le siège Habad à New York : un homme inculpé pour crime de haine

Un homme de 36 ans a été inculpé pour crime de haine après avoir foncé à plusieurs reprises avec son véhicule contre l’entrée du siège mondial du mouvement Habad-Loubavitch, à Crown Heights, dans le quartier de Brooklyn à New York. L’attaque s’est produite mercredi soir, sans faire de blessés, ont indiqué les autorités.

Le suspect, Dan Sohail, domicilié à Carteret dans le New Jersey, a été arrêté sans résistance après les faits. Selon la police new-yorkaise, il a percuté à cinq reprises avec une berline Honda grise les portes du bâtiment situé au 770 Eastern Parkway, un lieu emblématique du judaïsme mondial. Des images de vidéosurveillance montrent l’homme retirant des barrières de sécurité, demandant à des passants de s’éloigner, avant de lancer son véhicule contre l’entrée.

Lors d’une conférence de presse, le chef des détectives du NYPD, Joseph Kenny, a précisé que l’enquête avait été confiée à la cellule spécialisée dans les crimes de haine, en coordination avec les autorités étatiques et fédérales. Le suspect est poursuivi pour tentative d’agression, mise en danger d’autrui, dégradations criminelles et harcèlement aggravé, l’ensemble des chefs d’accusation étant qualifiés de crimes de haine.

Selon la police, Dan Sohail connaissait parfaitement la nature du lieu visé. Il s’était déjà rendu sur place les semaines précédentes, affirmant être juif, et avait été en contact avec de jeunes étudiants du site, qui lui avaient proposé une assistance religieuse. La veille de l’attaque, il aurait également retiré des dispositifs de protection installés autour du bâtiment.

Interrogé par les enquêteurs, le suspect a affirmé avoir perdu le contrôle de son véhicule en raison de lourdes chaussures qu’il portait, une version rejetée par la police. « Il s’agit d’un crime de haine fondé sur une attaque délibérée contre une synagogue », a souligné Joseph Kenny.

Les faits ont suscité de vives réactions politiques. La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a dénoncé une nouvelle attaque antisémite, rappelant que « pour le deuxième jour consécutif, des Juifs new-yorkais ont été pris pour cible » et affirmant qu’« une attaque contre la communauté juive est une attaque contre tous les New-Yorkais ». Le maire de New York, Zohran Mamdani, a qualifié l’incident de « profondément alarmant », insistant sur la portée symbolique du lieu visé. « Toute menace contre une institution juive ou un lieu de culte doit être prise au sérieux. L’antisémitisme n’a pas sa place dans notre ville », a-t-il déclaré.

L’enquête se poursuit afin d’établir l’ensemble des motivations du suspect.