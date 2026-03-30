Attaque contre une synagogue dans le Michigan : le FBI évoque un acte terroriste inspiré par le Hezbollah

L’attaque survenue début mars contre une synagogue à West Bloomfield, dans l’État du Michigan, est qualifiée par le FBI (Bureau fédéral d’enquête) d’« acte terroriste inspiré par le Hezbollah », visant délibérément la communauté juive.

Le 12 mars, un homme identifié comme Ayman Ghazali, citoyen américain naturalisé originaire du Liban, a projeté son véhicule utilitaire contre le bâtiment alors que plus de 100 enfants s’y trouvaient pour des activités scolaires. L’attaque visait l’une des principales synagogues de l’État.

Selon les autorités américaines, le suspect figurait dans des fichiers fédéraux en raison de liens présumés avec des individus associés au Hezbollah, organisation soutenue par l’Iran et classée terroriste par les États-Unis. Ces connexions auraient été établies avant les faits.

Le contexte familial du suspect a également retenu l’attention des enquêteurs. Une semaine avant l’attaque, plusieurs membres de sa famille au Liban, dont deux de ses frères, ont été tués lors d’une frappe israélienne. L’armée israélienne a indiqué que l’un d’eux, Ibrahim Muhammad Ghazali, était un cadre du Hezbollah impliqué dans des opérations liées à l’armement au sein d’une unité affiliée au groupe.

Les autorités américaines poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’ampleur des liens du suspect avec des réseaux terroristes et les motivations précises de son passage à l’acte.