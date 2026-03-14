Attaque contre une synagogue du Michigan : l’assaillant s’est suicidé après avoir percuté le bâtiment, selon le FBI

L’individu qui a mené jeudi une attaque à la voiture-bélier et à l’arme à feu contre la synagogue Temple Israel, dans la banlieue de Detroit, s’est finalement suicidé après être resté coincé dans son véhicule, a indiqué vendredi le FBI.

Selon les autorités américaines, le terroriste, identifié comme Ayman Mohammad Ghazali, 41 ans, a attendu près de deux heures à l’extérieur de la synagogue avant de lancer son attaque. Il a ensuite foncé avec son véhicule contre le bâtiment, où se trouvaient notamment des dizaines d’enfants, avant d’ouvrir le feu à travers le pare-brise.

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Un agent de sécurité armé a riposté, entraînant un échange de tirs. Dans un premier temps, certaines sources avaient affirmé que le tireur avait été abattu par les gardes. Mais lors d’une conférence de presse, Jennifer Runyan, responsable du bureau du FBI à Detroit, a précisé que Ghazali s’était finalement tiré dessus après que son véhicule s’est retrouvé immobilisé et que le moteur a pris feu.

Les enquêteurs ont découvert dans la voiture d’importantes quantités de feux d’artifice de qualité commerciale ainsi que plusieurs bidons d’un liquide suspecté d’être de l’essence, ce qui laisse penser que l’attaque aurait pu provoquer une explosion bien plus importante.

Malgré la violence de l’attaque, aucun des 140 enfants, enseignants et membres du personnel présents dans la synagogue n’a été blessé, ont confirmé les autorités. Un agent de sécurité a toutefois été renversé par le véhicule et brièvement assommé, sans blessure grave.

Le FBI, chargé de l’enquête, a qualifié l’incident d’acte de violence visant la communauté juive, tout en précisant qu’il était encore trop tôt pour le qualifier officiellement d’attentat terroriste.

Selon les premières informations, Ghazali, né au Liban et naturalisé américain en 2016, aurait appris quelques jours plus tôt que quatre membres de sa famille avaient été tués lors d’une frappe israélienne dans le sud du Liban, dont deux frères soupçonnés d’être des combattants du Hezbollah.

Les enquêteurs examinent désormais d’éventuels liens entre l’assaillant et l’organisation chiite soutenue par l’Iran.