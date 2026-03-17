Attaque d’une synagogue dans le Michigan : l'ex-épouse du terroriste avait alerté la police sur son état mental

Quelques heures avant l’attaque contre une synagogue dans la région de Detroit, dans le Michigan, aux États-Unis, l’ex-épouse du terroriste avait alerté les services d’urgence, évoquant un comportement instable et des tendances suicidaires. Selon des médias locaux, elle s’inquiétait de son état mental, décrivant un homme "très perturbé", sans toutefois mentionner de projet visant un lieu précis. Malgré cette alerte, les forces de l’ordre dépêchées à son domicile n’y ont trouvé personne.

Peu après, Ayman Ghazali a mené une attaque en fonçant avec son véhicule contre le complexe de Temple Israel, à West Bloomfield Township, où se trouvaient notamment des dizaines d’enfants dans un centre éducatif. D’après le FBI, il a attendu près de deux heures à proximité avant de passer à l’acte. Un échange de tirs a eu lieu avec un agent de sécurité, avant que l’homme ne se donne la mort dans son véhicule, qui a ensuite pris feu. Aucun enfant n’a été blessé.

L’enquête s’intéresse notamment au contexte personnel du terroriste. Son ex-épouse avait signalé qu’il venait de perdre des proches lors d’une frappe israélienne au Liban, ce qui aurait accentué sa détresse psychologique. L’armée israélienne a indiqué que son frère figurait parmi les victimes et qu’il était commandant du Hezbollah.

Les autorités américaines poursuivent leurs investigations pour déterminer les motivations exactes de l’attaque, notamment l’éventuel lien entre la situation personnelle du suspect et le choix de la cible.