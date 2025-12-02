Atteintes aux droits des enfants : 26 membres de la secte "Lev Tahor" expulsés vers les États-Unis

Les autorités colombiennes de l'immigration ont annoncé dans la nuit de lundi à mardi le transfert vers les États-Unis de 26 membres de la secte juive "Lev Tahor", après avoir établi que les droits de certains enfants du groupe étaient menacés.

Les forces de l'ordre avaient interpellé le groupe, composé de 17 mineurs et neuf adultes, le 22 novembre lors d'une descente dans leur hôtel à Yarumal, une ville du nord-ouest de la Colombie.

Selon le communiqué officiel, la majorité des enfants étaient accompagnés d'au moins un parent. Toutefois, cinq mineurs possédant des passeports américains et guatémaltèques faisaient l'objet de notices jaunes d'Interpol - des alertes internationales émises pour des personnes portées disparues ou considérées comme victimes d'enlèvement parental ou criminel.

Après une semaine passée dans des structures d'accueil, le groupe a été rapatrié à New York, a précisé l'agence nationale d'immigration colombienne. Ils y ont été pris en charge par les autorités américaines, qui vont vérifier l'existence d'éventuelles enquêtes en cours contre les adultes, tandis que les enfants seront confiés aux services de protection de l'enfance.

Pour rappel, les autorités colombiennes avaient annoncé la semaine dernière avoir secouru 17 mineurs appartenant à cette secte extrémiste faisant l'objet d'une enquête dans le pays pour des soupçons d'abus sexuels sur enfants. Les services de l'immigration avaient publié un message sur le réseau X indiquant : "Nous avons secouru 17 garçons et filles. Des alertes internationales concernant des crimes contre des mineurs liés à cette communauté ont été diffusées". Le message était accompagné de photographies de plusieurs enfants, leurs visages floutés.