Attentat de Bondi : Ahmed Al-Ahmed se recueille sur la tombe du rabbi de Loubavitch à New York

Ahmed Al-Ahmed, l’homme qui a héroïquement désarmé un terroriste lors de l’attaque meurtrière visant des Juifs à Bondi Beach, a effectué cette semaine une visite hautement symbolique à New York. Il s’est rendu au Ohel, le lieu de sépulture du rabbin Menachem Mendel Schneerson, figure emblématique et ancien dirigeant du mouvement hassidique Chabad-Loubavitch.

Selon des images diffusées par Chabad, Ahmed Al-Ahmed est apparu avec une kippa, encore blessé au bras, priant en silence sur ce site de recueillement situé dans le quartier du Queens. Il était accompagné du rabbin Yehoram Ulman, responsable de Chabad à Bondi, directement touché par l’attaque survenue en Australie.

La fusillade de Bondi visait un événement communautaire organisé par Chabad à l’occasion de la fête de Hanouca. La majorité des victimes appartenaient à la congrégation du rabbin Ulman, qui a présidé leurs funérailles dans les jours ayant suivi le drame. L’intervention d’Ahmed Al-Ahmed, saluée à travers le monde, a permis de neutraliser l’un des terroristes et d’éviter un bilan encore plus lourd.

La visite conjointe d’un musulman et d’un rabbin sur l’un des lieux les plus sacrés du judaïsme hassidique a été présentée comme un moment de prière « pour l’humanité », selon Chabad. Elle illustre un message fort de solidarité interreligieuse face à la violence antisémite.

Ce geste, largement relayé sur les réseaux sociaux, a suscité une vive émotion au sein des communautés juives et musulmanes, rappelant que, face au terrorisme, des actes de courage et d’unité peuvent transcender les divisions religieuses et culturelles.