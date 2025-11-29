Attentat de Washington : le suspect afghan inculpé d’assassinat

L’auteur de la fusillade qui a visé deux membres de la Garde nationale à Washington, entraînant la mort de la militaire Sarah Beckstrom, 20 ans, sera inculpé d’assassinat avec préméditation, ont annoncé vendredi les autorités américaines.

Le suspect, Rahmanullah Lakanwal, 29 ans, ressortissant afghan ayant collaboré avec les forces américaines avant d’obtenir l’asile en 2025, avait été initialement mis en cause pour agression armée. Mais la procureure de Washington, Jeanine Pirro, a annoncé l’ajout du chef d’accusation d’assassinat après le décès de la jeune soldate. Le second militaire visé, Andrew Wolfe, 24 ans, reste dans un état critique.

La justice envisage par ailleurs de requérir la peine de mort, comme l’a indiqué la ministre de la Justice Pam Bondi, qui a assuré que le suspect « n’aurait jamais dû entrer aux États-Unis ».

Selon les premiers éléments, Lakanwal aurait traversé seul le pays depuis l’État de Washington pour rejoindre la capitale fédérale. Son mobile reste inconnu, mais son profil relance un débat politique particulièrement tendu.

Dans la foulée du drame, Donald Trump a annoncé vouloir bloquer l’immigration en provenance de tous les “pays du Tiers monde”, une déclaration immédiatement nuancée par son administration, qui renvoie à la liste des 19 pays déjà soumis à restrictions, dont l’Afghanistan, l’Iran, Haïti ou encore le Venezuela.

Cet attentat survient alors que le président républicain multiplie les déploiements de la Garde nationale dans plusieurs grandes villes, à rebours de l’avis des autorités locales démocrates, pour « lutter contre la criminalité » et renforcer les opérations de l’agence ICE.