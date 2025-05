Attentat de Washington : les deux victimes, Yaron et Sarah, s'apprêtait à se fiancer

Yaron Lishinsky et sa compagne Sarah Milgram, tous deux employés de l'ambassade d'Israël à Washington, sont les deux personnes qui ont été tuées jeudi matin lors d'une fusillade au musée juif de la capitale américaine. L'attaque s'est déroulée pendant un événement organisé par le Comité juif américain (AJC). Le suspect, Elias Rodriguez, 30 ans, originaire de Chicago, a été interpellé. Selon les témoins, il portait un keffieh et a crié "Free Palestine" en pénétrant dans le musée. Les forces de l'ordre rapportent qu'il a également lancé "Libérez la Palestine" durant son arrestation.

https://x.com/i/web/status/1925447599164702743 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Yaron Lischinsky, originaire d'Allemagne, avait effectué son Aliyah à l'âge de 16 ans. Diplômé des universités Reichman et Hébraïque de Jérusalem, il occupait le poste d'assistant de recherche pour les affaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord au département politique de l'ambassade. Avant son affectation diplomatique, il avait travaillé pour l'Autorité de la population et de l'immigration israélienne.

L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, a révélé des détails bouleversants sur les victimes : "Le couple assassiné cette nuit au nom de la 'Palestine libre' s'apprêtait à se fiancer. Le jeune homme avait acheté une bague et comptait faire sa demande en mariage la semaine prochaine à Jérusalem."

Une des victimes est décédée sur place, tandis que la seconde a été transportée dans un état critique à l'hôpital local où son décès a été constaté. L'ambassadeur Leiter a précisé avoir échangé avec le président Trump, qui a assuré que son administration "ferait tout pour lutter contre l'antisémitisme et la délégitimation d'Israël".