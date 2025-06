Attentat du Colorado : "Nous continuerons à marcher jusqu'à ce que le dernier otage soit rentré" (Omer Shahar)

Une manifestation pacifique en faveur de la libération des otages israéliens a été la cible d'une attaque terroriste antisémite dimanche à Boulder, dans le Colorado. Omer Shahar, organisateur de l'événement, témoigne sur i24NEWS de cette agression qui a fait plusieurs blessés graves.

Un rituel hebdomadaire devenu cauchemar

Depuis novembre 2023, l'initiative "Run for the Life" organise chaque dimanche une marche dans les rues de Boulder pour sensibiliser à la cause des otages et exprimer la solidarité avec leurs familles. "Nous marchions avec les affiches, avec des drapeaux sur la grande rue de Boulder", raconte Omer Shahar, décrivant le caractère pacifique de ces rassemblements.

Dimanche, alors que le groupe arrivait au lieu habituel pour prononcer des discours et prendre des photographies, un homme a lancé des cocktails Molotov sur les manifestants. Les images diffusées montrent la violence soudaine de cette attaque qualifiée de terroriste antisémite par le procureur du Colorado.

Des blessés graves, dont une survivante de la Shoah

L'attaque a fait plusieurs blessés, dont deux personnes encore hospitalisées mardi. Parmi elles, une survivante de la Shoah de 88 ans, gravement brûlée, se trouve dans un état sérieux mais stable après avoir été en état critique.

"Ils ne veulent pas répondre à des interviews. Ils veulent rester en privé et nous respectons leurs demandes", explique Omer Shahar, précisant que l'organisation apporte tout son soutien aux victimes et à leurs familles.

Une détermination inébranlable

Malgré le choc de cette agression dans une ville réputée paisible, les organisateurs ne comptent pas arrêter leurs marches. "J'ai parlé avec la rescapée de la Shoah. Quand elle est rentrée de l'hôpital, elle a dit 'oui, oui, non, non, je marcherai'", rapporte Omer Shahar.

Cette détermination s'explique par l'urgence de la cause : "Nous avons encore 58 otages détenus dans les tunnels du Hamas. Nous continuerons à marcher jusqu'à ce que le dernier otage soit rentré à la maison", conclut-il.