Au Canada, des élus réclament l'inscription de Kataëb Hezbollah sur la liste des organisations terroristes

Le chef de l'opposition canadienne, Pierre Poilievre, a appelé le gouvernement à inscrire Kataëb Hezbollah, une milice irakienne soutenue par l'Iran, sur la liste des organisations terroristes du Canada.

Dans une lettre adressée au ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, le dirigeant du Parti conservateur demande au gouvernement de désigner « immédiatement » le groupe comme entité terroriste en vertu du Code criminel canadien.

Cette demande intervient après le dépôt d'une plainte pénale aux États-Unis visant Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, présenté comme un haut responsable de Kataëb Hezbollah et membre du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Selon les autorités américaines, al-Saadi aurait participé à la planification et à la coordination d'une vingtaine d'attaques ou tentatives d'attentats en Europe et en Amérique du Nord, dont deux au Canada : une fusillade contre le consulat américain à Toronto et une attaque visant une synagogue.

Les documents judiciaires américains indiquent également que le suspect aurait reconnu que ses hommes étaient derrière les attaques contre « le consulat et la Knesset », les enquêteurs estimant qu'il faisait référence au consulat américain de Toronto et à une synagogue canadienne. Il est aussi accusé d'avoir cherché à organiser de nouvelles attaques contre des cibles juives et occidentales au Canada et aux États-Unis.

Pierre Poilievre estime que le Canada ne peut « attendre qu'une autre synagogue ou un autre consulat étranger soit attaqué » avant d'agir. Il rappelle que les États-Unis ont classé Kataëb Hezbollah comme organisation terroriste dès 2009.

Le chef de l'opposition demande également aux autorités de déterminer si des membres, soutiens ou réseaux financiers de la milice opèrent au Canada, de rendre publics les chiffres concernant les personnes liées au régime iranien identifiées ou expulsées, et d'enquêter sur d'éventuels liens entre les proxys iraniens et le crime organisé.

Parallèlement, le Parti conservateur a lancé une pétition nationale réclamant l'inscription de Kataëb Hezbollah sur la liste des organisations terroristes.

Le Centre pour Israël et les affaires juives (CIJA) a salué cette initiative, rappelant avoir formulé la même demande au gouvernement en mai dernier. L'organisation souligne que les autorités canadiennes ont déjà averti d'un risque crédible d'opérations menées par des réseaux liés à l'Iran contre la communauté juive du pays.

Cet appel intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites au Canada, marqué notamment par plusieurs attaques contre des synagogues, des commerces juifs et un restaurant casher à Montréal.