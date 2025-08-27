Fusillade dans une école catholique de Minneapolis : trois morts et 20 blessés

Articles recommandés -

Une fusillade s’est produite ce mercredi dans une école catholique de Minneapolis, aux États-Unis, plongeant élèves et enseignants dans la panique en pleine première semaine de la rentrée scolaire. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a dénoncé sur le réseau X un acte « effroyable », exprimant ses prières pour « les enfants et les enseignants dont la première semaine de cours a été marquée par cette violence atroce ».

L’incident s’est déroulé à l’école Annunciation, rattachée à l’église du même nom, qui accueille des élèves de la maternelle jusqu’à la classe de 8e année (équivalent de la quatrième en France). Selon la municipalité, le tireur a été rapidement « maîtrisé » et il n’y a désormais « aucune menace active » pour les habitants. Des sources évoquent au moins vingt blessés.

Au moment de la fusillade, les élèves ont été immédiatement évacués, selon une personne jointe par téléphone à l’école. De nombreux parents se sont précipités sur place, encadrés par les forces de l’ordre. La police locale, les services de l’État, ainsi que des agents fédéraux du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) ont convergé vers l’établissement. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la fusillade. Fondée en 1923, l’école avait prévu une messe rassemblant tous les élèves ce mercredi matin. Lundi encore, les réseaux sociaux montraient les sourires d’enfants en uniforme vert, heureux de retrouver leurs camarades. Deux jours plus tard, leur rentrée est désormais marquée par la peur et le choc.