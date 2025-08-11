Bernie Sanders critique la politique de Netanyahou : "Israël devient un État paria"

Articles recommandés -

Le sénateur américain Bernie Sanders (Indépendant du Vermont) a une nouvelle fois dénoncé avec force la politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, estimant que les décisions récentes du gouvernement israélien conduisent le pays à se rapprocher du statut d’"État paria".

Invité dimanche de l’émission "State of the Union" sur CNN, Sanders s’est exprimé sur les mesures controversées prises par Netanyahou, notamment le renforcement du contrôle israélien sur la bande de Gaza. Tout en affirmant son attachement à la reconnaissance d’Israël comme État juif, il a exprimé une vive inquiétude quant à l’évolution politique et diplomatique du pays.

"Ce que Netanyahou et son gouvernement ont fait ces derniers temps, c’est transformer Israël en un quasi État paria", a-t-il déclaré, soulignant que la perception internationale d’Israël est désormais très négative, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier.

Si Sanders reconnaît le droit d’Israël à se défendre, notamment après l’attaque terroriste meurtrière menée par le Hamas le 7 octobre 2023, il dénonce avec virulence la riposte israélienne. Selon lui, Israël mène désormais une guerre contre l’ensemble du peuple palestinien, aggravant une crise humanitaire dramatique à Gaza. Il pointe notamment la responsabilité du blocus israélien qui entraîne la famine chez les enfants gazaouis.

Interrogé sur la responsabilité du Hamas dans la souffrance des Gazaouis, Sanders a rejeté la faute sur le mouvement pour le qualifier de "terrible organisation terroriste", mais a clairement imputé la responsabilité de la situation actuelle au gouvernement Netanyahou : "La faute est à 100 % du côté de Netanyahou."

Opposant farouche à la politique israélienne dans ce conflit, Bernie Sanders avait récemment vivement critiqué la visite de Netanyahou à Washington, la qualifiant de "journée honteuse pour l’Amérique". Il faisait référence aux mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre Netanyahou et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, accusés de crimes de guerre.

Si ni les États-Unis ni Israël ne reconnaissent la compétence de la CPI, Sanders a dénoncé l’accueil réservé à Netanyahou à la Maison-Blanche malgré cette mise en cause.

Enfin, l’élu a tenté à plusieurs reprises au Sénat américain de bloquer les livraisons d’armes américaines à Israël. Sa dernière initiative en juillet a été rejetée par une large majorité (27 voix contre 70), marquant son troisième échec dans cette bataille depuis fin 2024.