Bernie Sanders dénonce l’"aventurisme militaire" de Donald Trump au Venezuela

Le sénateur américain Bernie Sanders a vivement critiqué, dimanche 4 janvier, l’opération menée par Donald Trump contre le Venezuela, l’accusant de violer la Constitution américaine et le droit international. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’élu indépendant du Vermont a dénoncé une action qu’il juge à la fois "illégale", "dangereuse" et "contraire aux engagements de campagne du président".

« Le président des États-Unis n’a pas le droit d’entraîner unilatéralement ce pays dans une guerre, même contre un dictateur corrompu et brutal comme Nicolás Maduro », a déclaré Sanders. Il a appelé le Congrès à adopter sans délai une résolution sur les pouvoirs de guerre afin de mettre fin à ce qu’il qualifie « d’opération militaire illégale » et de réaffirmer les prérogatives constitutionnelles du législatif.

Selon Bernie Sanders, l’intervention américaine ne rendra « ni les États-Unis ni le monde plus sûrs ». Au contraire, elle constituerait une « violation flagrante du droit international » et offrirait, selon lui, un dangereux précédent. Il a établi un parallèle direct avec la rhétorique employée par Vladimir Poutine pour justifier l’invasion de l’Ukraine, dénonçant une logique de la force qui légitimerait les changements de régime par la violence.

Le sénateur a également accusé l’administration Trump de vouloir ressusciter la doctrine Monroe, qu’il décrit comme une "idéologie impérialiste" visant à justifier la domination américaine sur l’hémisphère occidental. Il a pointé les déclarations de responsables évoquant le contrôle des immenses réserves pétrolières vénézuéliennes, y voyant une motivation économique dissimulée derrière le discours sécuritaire.

Enfin, Bernie Sanders a opposé cette politique étrangère agressive aux difficultés sociales internes. Rappelant que près de 60 % des Américains vivent de salaire en salaire, que le système de santé est sous tension et que le logement est devenu inaccessible pour beaucoup, il a exhorté Donald Trump à « s’occuper des crises à l’intérieur du pays » et à mettre fin à « l’aventurisme militaire à l’étranger ».