Brésil : 64 morts dans un raid policier sans précédent contre le crime organisé à Rio

Une vaste opération policière contre le crime organisé a fait au moins 64 morts mardi à Rio de Janeiro, au Brésil. L’intervention, menée contre le groupe criminel Comando Vermelho (« Commandement rouge »), est considérée comme l’une des plus importantes et des plus violentes de l’histoire de la ville.

Le gouverneur de l’État de Rio, Claudio Castro, a qualifié le raid de « plus grande opération jamais menée à Rio ». Parmi les victimes figurent quatre policiers, tandis que plus de 80 suspects ont été arrêtés. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de guerre : rues désertes, tirs nourris, véhicules incendiés et une épaisse fumée noire couvrant plusieurs quartiers.

L’opération s’est concentrée dans les favelas du Complexo do Alemão et de Penha, au nord de Rio. Plus de 2 500 membres des forces de sécurité, policiers et militaires, ont été mobilisés, appuyés par des hélicoptères, véhicules blindés et unités spéciales. Objectif : freiner l’expansion territoriale du Comando Vermelho, considéré comme la plus ancienne et la plus puissante organisation criminelle du pays.

Lors des affrontements, des véhicules ont été incendiés pour bloquer les forces de l’ordre, tandis que des drones transportant des explosifs ont été utilisés contre la police — une première dans ce type d’opération au Brésil.

Le gouverneur Castro a affirmé que l’opération était l’aboutissement d’une enquête d’un an ayant permis la saisie de 93 armes à feu et de plus d’une demi-tonne de drogue. Selon lui, « les personnes tuées étaient des criminels ayant résisté à leur arrestation ». « Ce n’est plus un crime ordinaire, c’est du narcoterrorisme », a-t-il ajouté, tout en appelant les habitants des zones concernées à rester chez eux.

La ville a été largement paralysée : des dizaines d’écoles et d’établissements publics ont fermé, l’Université fédérale de Rio de Janeiro a suspendu ses cours et les axes routiers principaux ont été bloqués. La société de transport a rapporté que 70 bus avaient été saisis ou incendiés. Le ministère de la Santé fait état de nombreux blessés, et les hôpitaux de la ville sont submergés.

Les Nations unies ont exprimé leur « profonde consternation » face à la violence des affrontements et ont appelé à une enquête rapide et transparente. Plusieurs organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, ont condamné le bilan humain de l’opération, la qualifiant de « tragédie » et de « politique d’extermination » menaçant « la vie des habitants noirs et pauvres des favelas ».