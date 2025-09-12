Brésil : l'ex-président Jair Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État

Articles recommandés -

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné jeudi à 27 ans et trois mois de prison pour tentative de coup d'État par la Cour suprême du Brésil RTSFrance 24. Cette condamnation historique intervient malgré les pressions exercées par l'administration Trump en faveur de l'ex-dirigeant d'extrême droite.

Par quatre voix contre une, les juges de la Cour suprême ont reconnu coupable l'ancien chef d'État de 70 ans d'avoir dirigé une "organisation criminelle" visant à assurer son "maintien autoritaire au pouvoir" après sa défaite face au président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva lors de l'élection présidentielle de 2022.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a immédiatement dénoncé cette décision comme "injuste" et promis que les États-Unis "répondraient en conséquence". Le Brésil, de son côté, a répliqué qu'il ne se laisserait pas "intimider" par ces menaces diplomatiques.

Déjà inéligible jusqu'en 2030 et assigné à résidence à Brasilia depuis août pour suspicion d'entrave à la justice, Bolsonaro n'a pas assisté aux audiences pour raisons de santé, selon sa défense. Un journaliste de l'AFP l'a néanmoins aperçu jeudi matin dans son jardin.

La défense de l'ex-président, menée par Fabio Wajngarten, a immédiatement annoncé son intention de faire appel, qualifiant les peines d'"incroyablement excessives et disproportionnées". Des recours seront déposés, y compris au niveau international.

Son fils Flavio Bolsonaro a dénoncé sur X une "suprême persécution", estimant que "tout le monde connaissait le résultat avant même que cela commence", à un peu plus d'un an de la présidentielle de 2026.