Brooklyn : une personne dessine une croix gammée à côté du nom de Musk sur un Cybertruck

Un individu à Brooklyn a dessiné une croix gammée et inscrit le nom d'Elon Musk sur un "Cybertruck", le véhicule produit par la société Tesla. Le propriétaire du véhicule, un homme juif nommé Avi Ben Hamo, "était sous le choc" en découvrant sa voiture, a rapporté samedi le New York Post.

https://x.com/i/web/status/1900872695077617673 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Après l'incident, le suspect a tenté de retourner à sa propre voiture, mais Ben Hamo, qui observait la scène depuis le trottoir d'en face, s'est positionné devant le véhicule pour bloquer sa fuite. Le suspect a alors abandonné sa voiture sur la piste cyclable et s'est enfui en courant. Environ une heure et demie plus tard, il est revenu pour récupérer son véhicule, mais a trouvé quatre policiers et un photographe du New York Post qui l'attendaient et l'ont arrêté. "Les gens qui détestent Elon Musk, c'est une chose, mais faire quelque chose comme ça, c'est un autre niveau. Je suis sans voix. Ce n'est tout simplement pas correct", a déclaré Ben Hamo. "Je ne comprends pas comment quelqu'un peut penser que parce que j'ai acheté cette voiture, cela lui donne le droit de faire ça."

Cet incident s'inscrit dans une série d'actes antisémites en hausse à New York et aux États-Unis ces dernières années, particulièrement depuis le début du conflit israélo-palestinien actuel.