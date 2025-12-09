Californie : des lycéens formant une svastika humaine feront face à des sanctions

En Californie, le lycée Branham de San José est sous le choc après la révélation d’une svastika humaine formée par des élèves sur le terrain de football de l’établissement. La photo, diffusée anonymement mercredi soir via une ligne de signalement, s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, déclenchant une enquête interne et l’intervention des autorités.

La principale, Beth Silbergeld, a promis une réponse ferme : les élèves impliqués seront soumis à des mesures disciplinaires conformes au code de l’éducation et aux principes de justice restauratrice du district. Elle a précisé que les auteurs « s’engagent à assumer la responsabilité du tort causé ». Le ministère californien de l’Éducation a annoncé qu’il fournirait des ressources et accompagnerait l’établissement, condamnant « sans équivoque » l’utilisation d’un symbole de haine sur un campus scolaire.

La police de San José a ouvert une enquête pour crime haineux après avoir été alertée vendredi. Selon NBC Bay Area, la photo était accompagnée d’un message antisémite. Pour les organisations juives locales, l’intention ne fait aucun doute. « La légende du post était terrifiante », a déclaré Maya Bronicki, responsable éducative d’une coalition juive de la région.

L’incident survient dans un contexte où l’école avait déjà été pointée du doigt pour des enseignements jugés biaisés sur le conflit israélo-palestinien. Des élus locaux ont dénoncé un acte « profondément perturbant » et « incompatible avec les valeurs de la communauté ».

La direction de Branham High School assure travailler avec des organisations juives afin de réparer le préjudice et restaurer un climat scolaire sûr. « Cet acte antisémite est inacceptable », a insisté Silbergeld. « Rien ne justifie de viser ou d’humilier des élèves juifs dans nos écoles. »