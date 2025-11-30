Californie : quatre morts et dix blessés dans une fusillade lors d'une fête d’anniversaire

Le week-end prolongé de Thanksgiving a été endeuillé en Californie ce samedi lorsqu'une une fusillade a éclaté dans une salle de réception de la ville de Stockton, faisant au moins quatre morts et dix blessés, selon les autorités locales. Le bureau du shérif a indiqué que 14 personnes avaient été touchées par des tirs, précisant avoir été submergé d’appels au moment des faits, survenus peu après 18 heures.

Les premiers éléments laissent penser que les coups de feu visaient des personnes en particulier, même si les autorités ont qualifié l’attaque d’"incompréhensible". Parmi les victimes figurent des participants de tous âges, y compris des enfants. Plusieurs blessés ont été transportés en urgence vers des établissements hospitaliers de la région.

La chargée de communication du bureau du shérif, Heather Brent, a insisté sur l’urgence d’identifier l’auteur ou les auteurs du massacre, rappelant qu’aucun suspect n’avait pour l’heure été interpellé. Elle a exprimé son effroi face à la violence de l’attaque, soulignant l’inacceptable réalité d’enfants pris pour cible et adressant ses condoléances aux proches des victimes.

Le vice-maire de Stockton, Jason Lee, a confirmé que le drame s’était produit lors d’une fête d’anniversaire, plongeant la communauté locale dans la stupeur. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cette fusillade et d’identifier les responsables.