Campus américains : des groupes étudiants accusés d'avoir collaboré avec le Hamas avant le 7 octobre

Une plainte déposée lundi devant le tribunal fédéral de New York accuse plusieurs organisations militantes américaines d'avoir eu connaissance préalable des attaques du 7 octobre et d'avoir agi comme "relais de propagande" du Hamas. Cette action en justice vise notamment Columbia Students for Justice in Palestine (SJP), Within Our Lifetime, Jewish Voice for Peace et leurs dirigeants. Les familles des victimes de l'attaque du Hamas cherchent à obtenir des dommages et intérêts pour "soutien matériel" apporté aux organisations terroristes de Gaza. Selon la plainte, ces groupes auraient coordonné leurs actions de communication avec le Hamas.

"Columbia SJP a réactivé son compte Instagram trois minutes avant que le Hamas ne commence son attaque le 7 octobre", affirme le document judiciaire, après plusieurs mois d'inactivité. Les plaignants soulignent également que 83 sections de SJP ont signé une déclaration commune soutenant le Hamas dès minuit le jour même de l'attaque. L'un des plaignants, Shlomi Ziv, ancien otage libéré après 246 jours de captivité, témoigne que "ses ravisseurs du Hamas se vantaient d'avoir des opératifs sur les campus universitaires américains" et lui avaient montré des photos de manifestations à l'université Columbia.

Les organisations visées auraient répondu à l'appel du défunt leader du Hamas, Ismail Haniyeh, qui demandait le 7 octobre une "mobilisation massive" des musulmans et Palestiniens du monde entier pour "rejoindre cette bataille par tous les moyens possibles." La plainte détaille également comment ces groupes auraient mis en place des campements sur le campus de Columbia en avril, perturbé des cours d'histoire israélienne, et occupé plusieurs bâtiments universitaires, diffusant notamment "une brochure officielle du Hamas" lors de l'occupation de la bibliothèque Milstein.