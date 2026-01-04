Canada : des graffitis antisémites peints sur la façade d'une synagogue

La police de Winnipeg, dans le centre du Canada, a ouvert une enquête pour crime haineux après la découverte de croix gammées et de messages antisémites peints à la bombe sur l’extérieur de la synagogue Shaarey Zedek, l’une des principales congrégations juives de la ville. Les graffitis auraient été réalisés durant la nuit de samedi à dimanche.

Les actes de vandalisme ont été constatés tôt le matin. Plusieurs symboles haineux étaient visibles sur des parties extérieures du bâtiment. Aucun blessé n’a été signalé. Des agents se sont rendus sur place pour évaluer les dégâts et sécuriser les lieux. La police analyse actuellement les images de vidéosurveillance du secteur et invite toute personne disposant d’informations à se manifester.

L’incident a suscité de vives condamnations de la part d’organisations juives nationales et locales. Le Centre pour Israël et les affaires juives (CIJA) a dénoncé ces actes, rappelant que la profanation d’institutions juives par des symboles nazis exige une réponse ferme des autorités municipales et policières.

La Fédération juive de Winnipeg a également condamné ce qu’elle qualifie de « pure haine », avertissant que le ciblage répété d’institutions juives constitue une menace sérieuse pour la sécurité de la communauté. Elle a de nouveau encouragé les citoyens à signaler rapidement tout incident haineux afin de permettre aux enquêteurs de recueillir les preuves nécessaires.

Ces graffitis surviennent dans un contexte de hausse des incidents antisémites à travers le pays. Des organisations communautaires notent que synagogues, écoles et centres juifs sont de plus en plus souvent pris pour cible, notamment lors de périodes de tensions internationales, même lorsqu’ils n’ont aucun lien direct avec ces événements.