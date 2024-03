Canada : le parlement se prononce sur une motion soutenant la création d'un État palestinien

Les députés canadiens doivent voter ce lundi sur une motion non contraignante soutenant la création d'un État palestinien, qui a suscité la condamnation d'Israël et qui pourrait aggraver les divisions au sein du parti libéral au pouvoir, a rapporté l'agence Reuters.

La motion a été rédigée par le parti de gauche, les Nouveaux Démocrates (NPD), qui contribue à maintenir les libéraux de M. Trudeau au pouvoir. Le parti est mécontent de pointe du doigt l'incapacité de Trudeau à faire suffisamment pour protéger la population civile de Gaza. "Justin Trudeau pourrait prendre des mesures audacieuses en faveur de la paix et de la justice, mais il n'en a pas le courage", a déclaré le chef du NPD, Jagmeet Singh. "C'est pourquoi nous avons déposé une motion pour forcer le gouvernement libéral à contribuer à mettre fin à cette effusion de sang", a-t-il affirmé en ajoutant que les Palestiniens et les Israéliens "méritaient tous deux de vivre en paix". La semaine dernière, le Canada a déclaré qu'il avait interrompu ses exportations militaires non létales vers Israël depuis janvier, en raison de l'évolution rapide de la situation sur le terrain. Tout en affirmant le "droit d'Israël à se défendre", M. Trudeau a adopté une position de plus en plus critique à l'égard de la campagne militaire menée à Gaza. La motion demande au Canada de "reconnaître officiellement l'État de Palestine" - une mesure qu'aucun membre du groupe des sept nations industrialisées n'a prise - et de suspendre tout commerce de biens et de technologies militaires avec Israël. Elle exige également un cessez-le-feu immédiat et la fin des transferts illégaux d'armes au Hamas, et demande au groupe terroriste de libérer tous les otages qu'il retient depuis le 7 octobre.

L'ambassadeur d'Israël au Canada, Iddo Moed, a publié plus tôt dans la journée une déclaration condamnant le vote. "Donner du pouvoir aux terroristes ne fera qu'engendrer de nouvelles effusions de sang et compromettra toute résolution pacifique du conflit", a-t-il déclaré. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, s'est entretenu avec Justin Trudeau ce lundi. Il a affirmé que toute reconnaissance unilatérale, en particulier après le 7 octobre, est contreproductive par rapport à l'objectif mutuel de sécurité et de stabilité régionales à long terme, et qu'elle récompenserait le terrorisme. "J'ai réitéré au Premier ministre que, dans l'intérêt de la région, toute action unilatérale devait être évitée", a-t-il publié sur X.