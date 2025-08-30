Canada : le Premier ministre condamne l’attaque contre une femme juive âgée à Ottawa

Articles recommandés -

Le Premier ministre canadien Mark Carney a fermement dénoncé vendredi l’« agression révoltante » dont a été victime une femme juive âgée, poignardée dans une épicerie d’Ottawa. La police a indiqué traiter l’affaire comme un crime haineux, alors que l’agression a suscité une vive émotion dans la communauté juive de la capitale.

« Mes pensées vont à elle, à sa famille et à la communauté juive d’Ottawa », a déclaré Carney dans un message publié sur X. Il a assuré que « la communauté juive du Canada n’est pas seule », promettant de lutter « contre l’antisémitisme où qu’il se manifeste ».

Le chef de l’opposition conservatrice, Pierre Poilievre, a pour sa part exhorté le gouvernement à renforcer les lois sur les crimes haineux. « Nous devons éradiquer le fléau grandissant de l’antisémitisme au Canada. ‘Plus jamais ça’ signifie vraiment plus jamais », a-t-il écrit.

Le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a également réagi, soulignant que l’attaque avait « causé une profonde détresse au sein de la communauté juive locale ». Il a annoncé le renforcement des mesures de sécurité dans certains quartiers sensibles de la ville.

Cette nouvelle agression intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites au Canada, ce qui alimente les appels des responsables politiques et communautaires à une vigilance accrue et à une réponse ferme des autorités.