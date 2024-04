Canada : les portraits de Kfir et Ariel Bibas, otages du Hamas, recouverts de croix gammées à Toronto

Des affiches avec les portraits de Kfir Bibas, un an, et de son frère Ariel, quatre ans, kidnappés le 7 octobre avec leur parents Shiri et Yarden Bibas dans le sud d'Israël, ont été taguées de croix gammées dans la ville canadienne de Toronto mardi. Les photos de ces actes de vandalisme, publiées sur les réseaux sociaux, ont suscité un tollé dans la communauté juive.

"Quel genre de monstre malade vandalise des affiches de personnes kidnappées et assassinées, y compris des bébés et des enfants, avec une croix gammée ? La haine est-elle sans limite dans notre ville ?", a écrit sur X Michael Levitt, directeur des Amis du Centre Simon Wiesenthal et résident de Toronto, exhortant la maire de la ville à condamner cet acte.

La maire, Olivia Chow, a répondu au tweet en assurant que son bureau avait fait le nécessaire pour faire retirer les affiches vandalisées : "Il s'agit d'un acte ignoble et je condamne l'antisémitisme dans notre ville", a-t-elle ajouté.

Les actes antisémites se multiplient dans la ville depuis le 7 octobre. Début novembre, une librairie a été aspergée de peinture rouge et sa fondatrice juive accusée, sur des affiches collées sur les vitrines du magasin, de "financer le génocide". En janvier, "Free Palestine" a été tagué sur une épicerie juive, qui a ensuite été incendiée. En février, une manifestation anti-israélienne devant l'hôpital Mount Sinai avait aussi abouti à un déferlement d'antisémitisme.