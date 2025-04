Canada : Mark Carney et le Parti libéral remportent les législatives

Le Parti libéral dirigé par Mark Carney a remporté les élections législatives canadiennes lundi, selon les projections des médias nationaux. Les résultats préliminaires ne permettent pas encore de déterminer si le nouveau Premier ministre disposera d'une majorité parlementaire. Cette victoire marque un renversement spectaculaire de tendance. Il y a quelques mois, les conservateurs de Pierre Poilievre semblaient en position favorable pour mettre fin à dix années de pouvoir libéral. Mais le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et ses attaques sans précédent contre le Canada ont bouleversé la dynamique électorale.

À Ottawa, l'annonce des premiers résultats a été accueillie par des applaudissements et des cris de joie dans le quartier général libéral. "Je suis contente car nous avons quelqu'un qui peut parler à M. Trump à son niveau", a confié Dorothy Goubault, 72 ans, soulignant que les deux hommes partagent un profil d'affaires. Durant sa campagne, Carney, 60 ans, a fait de la menace américaine son argument principal. L'ancien gouverneur des banques centrales du Canada et de Grande-Bretagne a promis de maintenir des droits de douane sur les produits américains aussi longtemps que Washington maintiendra les siens, tout en développant le commerce intérieur et en recherchant de nouveaux partenaires, notamment en Europe.

Pierre Poilievre, qui proposait baisses d'impôts et réduction des dépenses publiques, a souffert de sa proximité stylistique et idéologique avec Trump, aliénant une partie de l'électorat. La participation a été remarquable avec 7,3 millions de votes anticipés, un record pour ce scrutin jugé crucial par de nombreux électeurs dans le contexte de tensions nord-américaines.