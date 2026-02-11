Canada : neuf morts après une fusillade dans une école de l'ouest du pays

Une fusillade d’une rare violence a endeuillé mardi la municipalité de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, dans l’ouest du Canada. Dix personnes ont perdu la vie, dont la tireuse, et 27 autres ont été blessées lors d’une attaque survenue à l’école secondaire de la ville, ont annoncé les autorités.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a indiqué ne rechercher aucun suspect supplémentaire et a assuré qu’il n’existait "aucune menace persistante pour le public". Selon les premiers éléments de l’enquête, les forces de l’ordre ont été alertées mardi après-midi pour une fusillade dans l’établissement scolaire.

En inspectant les lieux, les policiers ont découvert sept corps à l’intérieur de l’école : six victimes et une personne soupçonnée d’être l’auteure des tirs. Cette dernière, décrite par les médias publics comme une femme portant une robe et aux cheveux bruns, aurait succombé à une blessure qu’elle se serait infligée elle-même. Son identité n’a pas encore été officiellement révélée.

Une autre victime est décédée durant son transfert vers un hôpital voisin. Par ailleurs, deux personnes grièvement blessées ont été évacuées par hélicoptère vers un centre hospitalier spécialisé, tandis que 25 autres reçoivent des soins dans un établissement médical local.

Dans le cadre de l’enquête, la police a également identifié un second lieu lié à l’attaque. Deux autres victimes y ont été retrouvées sans vie, dans une résidence de la commune. Les agents poursuivent des vérifications dans des habitations et propriétés avoisinantes afin de s’assurer qu’aucune autre personne ne soit blessée ou impliquée.

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, s’est dit "anéanti" par cette tragédie. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a adressé ses "prières et plus sincères condoléances" aux familles et aux proches des victimes, saluant au passage "le courage et l’altruisme des premiers intervenants". Selon Reuters, il a annulé un déplacement prévu en Allemagne où il devait participer à une conférence sur la sécurité.

Le chef du district nord de la GRC, le surintendant Ken Floyd, a souligné la rapidité de la mobilisation : "La coopération de l’école, des secours et de la communauté a été déterminante dans notre réponse à une situation en évolution rapide."

Le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, ainsi que la ministre provinciale de la Sécurité publique, Nina Krieger, ont assuré la population du soutien total des autorités face à ce drame que tous qualifient d’"inimaginable".