Canada : une plainte vise Ehud Olmert et Tzipi Livni pour crimes de guerre présumés

À l’approche d’une visite annoncée à Toronto, deux anciens dirigeants israéliens, l’ex-Premier ministre Ehud Olmert et l’ancienne cheffe de la diplomatie Tzipi Livni, font l’objet d’une plainte déposée mercredi auprès de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la section fédérale chargée des crimes contre l’humanité.

L’initiative est menée par la Fondation Hind Rajab, en partenariat avec les Canadian Lawyers for International Human Rights (Avocats canadiens pour les droits humains internationaux) et le Palestinian Centre for Human Rights (Centre palestinien pour les droits de l'homme). Les organisations affirment que le Canada a l’obligation légale d’enquêter et, si nécessaire, de poursuivre les deux responsables pour des opérations militaires israéliennes alors qu'ils étaient en fonction au milieu des années 2000, qualifiées de crimes de guerre.

Cette démarche intervient un mois après le dépôt d’une plainte similaire contre Olmert en Allemagne.

Fondée en 2024 en Belgique, la Fondation Hind Rajab est dirigée par deux militants originaires du Moyen-Orient, Dyab Abou Jahjah et Karim Hassoun, dont les positions publiques suscitent de vives controverses. D’après un rapport du ministère israélien des Affaires de la diaspora et de la Lutte contre l’antisémitisme, les deux hommes ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien à des organisations terroristes comme le Hezbollah et le Hamas.

Jahjah, en particulier, est connu pour des déclarations radicales. Il a qualifié les attentats du 11-Septembre de “douce revanche” et a affirmé considérer la mort de soldats occidentaux comme une “victoire”. Au lendemain du 7 octobre 2023, il a présenté les auteurs du massacre comme des “combattants de la résistance palestinienne” et revendiqué avoir facilité en 2009 les déplacements de cadres du Hezbollah vers l’Europe.

Hassoun, lui aussi, a soutenu publiquement les attaques du Hamas. Dès le 8 octobre 2023, il affirmait que les Palestiniens “ne faisaient que retourner chez eux”. En décembre, il publiait un message provocateur reprochant au Hamas de ne pas avoir pris davantage d’otages.

Pour l’heure, les autorités canadiennes n’ont pas indiqué si elles donneraient suite à la plainte visant Olmert et Livni.