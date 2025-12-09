Canada : une vingtaine de mezouzot volées dans une résidence pour personnes âgées de Toronto

La communauté juive de Toronto est sous le choc après le vol d’environ vingt mezouzot (pluriel de mezouzah) dans une résidence pour seniors au cours du week-end. Selon la police de Toronto, qui a confirmé l’information et confié l’enquête à son unité spécialisée dans les crimes haineux, les objets religieux ont été arrachés des montants de porte d’un immeuble géré par la Toronto Seniors Housing Corporation.

Le conseiller municipal James Pasternak, qui a diffusé des images des mezouzot volées sur les réseaux sociaux, a rappelé que l’immeuble accueille de nombreux résidents juifs russophones et abrite même une synagogue informelle. "Tout le monde est vraiment bouleversé. C’est un immeuble géré par la ville de Toronto. Nos résidents doivent pouvoir se sentir en sécurité", a-t-il déclaré.

La maire Olivia Chow a dénoncé un acte "écœurant et odieux d’antisémitisme", ajoutant que les personnes âgées "méritent de vivre en paix, sans craindre d’être prises pour cible parce qu’elles sont juives".

En réaction, le B’nai Brith Canada a annoncé une collecte communautaire de mezouzot pour remplacer celles volées. L’organisation a mis en garde contre "la réponse trop permissive" des autorités municipales face à la montée des actes d’intimidation visant les Juifs de la ville. Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) a, lui aussi, souligné la portée spirituelle de la mezouza : "Ce n’est pas qu’un objet. C’est un symbole de notre foi, de notre héritage et de notre identité", a rappelé l’organisation, appelant les responsables politiques à agir.

La police de Toronto invite toute personne disposant d’informations à se manifester ou à les contacter de manière anonyme.

Ces dernières semaines, plusieurs affaires ont encore été signalées : une mannequin juive forcée de quitter un véhicule Uber après que le conducteur a appris son identité, des vitres brisées dans une synagogue, la dixième attaque en 18 mois, ou encore l’irruption violente de manifestants anti-israéliens lors d’un événement organisé par des étudiants soutenant Israël, qui a conduit à l’arrestation de cinq personnes.