Canada : vives critiques après la création d’un conseil consultatif sur l’antisémitisme

Face à la hausse des actes antisémites au Canada, le gouvernement de Mark Carney a annoncé la création d’un conseil consultatif chargé d’évaluer la situation et de proposer des recommandations. Une initiative qui suscite toutefois des réserves au sein de plusieurs organisations juives.

Dans un discours consacré à la lutte contre l’antisémitisme, le Premier ministre a reconnu que le phénomène constitue une menace sérieuse pour la cohésion nationale. Il a affirmé que l’antisémitisme au Canada est « spécifique, grave et nécessite une réponse ciblée ».

Pour Richard Marceau, vice-président du Centre pour Israël et les Affaires juives (CIJA), cette reconnaissance constitue une étape importante, mais elle doit désormais être suivie d’actions concrètes. Selon lui, les discours ne suffisent pas à répondre aux préoccupations de nombreux Juifs canadiens confrontés à une augmentation des crimes haineux, des actes de vandalisme et des tensions sur certains campus universitaires.

L’organisation estime que la création d’un conseil consultatif ne reflète pas l’urgence de la situation. Elle appelle le gouvernement à identifier clairement les différentes sources de l’antisémitisme contemporain, qu’elle associe à l’extrême droite, à l’extrême gauche et à certains mouvements islamistes.

Parmi les préoccupations soulevées figure également le traitement réservé à certaines institutions juives. Des organisations communautaires dénoncent les campagnes de plaintes visant des écoles et des organismes de bienfaisance juifs auprès de l’Agence du revenu du Canada, estimant que ces démarches peuvent contribuer à un climat d’intimidation.

Le CIJA critique par ailleurs un futur projet d’exposition consacré à la « Nakba » au Musée canadien des droits de la personne. Selon l’organisation, toute présentation historique du conflit israélo-arabe de 1948 devrait également inclure le récit des centaines de milliers de Juifs ayant quitté ou été expulsés de plusieurs pays arabes et musulmans au cours de la même période.

Les responsables communautaires demandent ainsi une politique plus ferme contre les actes antisémites et une vigilance accrue concernant les institutions publiques financées par l’État.

Le gouvernement canadien n’a pas encore détaillé les futures mesures qui pourraient accompagner les travaux du conseil consultatif. Pour ses détracteurs comme pour ses partisans, la question centrale demeure désormais celle de la mise en œuvre d’actions concrètes afin de répondre à une problématique qui continue de susciter de vives inquiétudes au sein de la communauté juive canadienne.