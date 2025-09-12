"Chaque fois que les négociations avancent, Netanyahou bombarde quelqu'un" : les soupçons de Trump

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a exigé de Benjamin Netanyahou l'engagement de ne plus frapper le Qatar après l'attaque contre les dirigeants du Hamas à Doha, selon deux sources proches du dossier. Cette démarche illustre la frustration croissante de Washington face aux actions unilatérales d'Israël.

Selon des sources de l'administration Trump citées par Politico, le président et ses proches collaborateurs commencent à soupçonner que Netanyahou cherche délibérément à faire dérailler les négociations. "Chaque fois qu'ils avancent, il bombarde quelqu'un. C'est pourquoi le président et ses collaborateurs sont si frustrés", confie une source proche de l'équipe présidentielle.

L'attaque israélienne de mardi sur Doha est intervenue alors que les dirigeants du Hamas se réunissaient précisément pour discuter du plan de paix proposé par Trump. Une coïncidence qui renforcerait les soupçons américains quant aux véritables intentions du Premier ministre israélien, souvent suspecté par ses opposants de chercher à prolonger la guerre pour servir ses intérêts politiques.

La Maison Blanche a exprimé sa désapprobation, estimant qu'une frappe unilatérale dans un pays allié des États-Unis "ne fait pas progresser les objectifs d'Israël ou de l'Amérique". Trump a par ailleurs assuré aux dirigeants qataris qu'"une telle chose ne se reproduirait plus sur leur sol".

Les frappes israéliennes ont été condamnées jeudi à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU - incluant donc la voix des Etats-Unis.