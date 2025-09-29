Charlie Kirk avait averti Netanyahou qu'"Israël est en train de perdre la guerre de l’information"

Le New York Post a révélé lundi le contenu d’une lettre adressée en mai dernier par Charlie Kirk à Benjamin Netanyahou, quelques mois avant son assassinat. Le fondateur de Turning Point USA, figure de la droite conservatrice américaine, y exprimait son « amour profond pour Israël » mais aussi son inquiétude face à la montée d’un sentiment anti-israélien, notamment chez les jeunes générations aux États-Unis.

Dans ce courrier, Kirk alertait le Premier ministre israélien : « Israël est en train de perdre la guerre de l’information et a besoin d’une intervention en communication. » Il l’exhortait à ne plus « sous-traiter » la défense d’Israël à des voix américaines, affirmant se retrouver souvent à défendre l’État hébreu « plus vigoureusement que le bureau du Premier ministre lui-même » face aux accusations d’« apartheid » ou de « génocide ».

Parmi ses recommandations figuraient la création d’un « Israel Truth Network », un réseau de réponse rapide pour contrer la désinformation en ligne, l’organisation d’une tournée de rescapés et d’anciens otages aux États-Unis, ainsi qu’une campagne digitale de témoignages sur la vie quotidienne en Israël intitulée : « Dude, you got us wrong! ». Charlie Kirk, 31 ans, a été assassiné par balles le 10 septembre lors d’un événement à l’Utah Valley University. Son meurtrier, Tyler Robinson, 22 ans, a été arrêté moins de 36 heures après l’attaque et encourt la peine de mort.