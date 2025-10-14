Christiane Amanpour déclare que les otages avaient été mieux traités que les Gazaouis puis s'excuse

La célèbre journaliste de CNN, Christiane Amanpour, a présenté ses excuses lundi soir après avoir suscité une vive polémique en affirmant à l’antenne que le Hamas avait peut-être accordé un « meilleur traitement » aux otages israéliens qu’aux civils de Gaza.

Ses propos, tenus dans une émission matinale consacrée à l’accord de cessez-le-feu négocié par Donald Trump, ont provoqué un flot de critiques d’organisations juives et d’internautes accusant la journaliste de minimiser le calvaire des captifs.

https://x.com/i/web/status/1977801322830159923 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un message vidéo publié sur X, Amanpour a reconnu que ses mots étaient « mal choisis et insensibles ».

« J’ai parlé à d’anciens otages et à leurs familles : ils m’ont décrit une horreur inimaginable – affamés, privés d’air, forcés de creuser leurs propres tombes. Certains reviennent dans des cercueils », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle « regrette profondément » ses paroles.

La polémique a été relancée par Richard Grenell, proche de Trump, qui l’a accusée d’être « pro-Hamas ».

Des internautes ont diffusé la vidéo d’un otage israélien contraint de creuser sa tombe, interrogeant : « Est-ce cela, un meilleur traitement ? »

L’incident survient au lendemain de la libération des 20 derniers otages vivants et de la mise en œuvre de la trêve entre Israël et le Hamas, un moment d’émotion nationale en Israël.