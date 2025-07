Chute drastique du soutien américain à Israël, selon un sondage CNN

Articles recommandés -

Un sondage CNN publié samedi révèle une chute significative du soutien des Américains aux actions militaires d’Israël, avec seulement 23 % estimant qu’elles sont « entièrement justifiées », contre 50 % en octobre 2023, après l’attaque du Hamas du 7 octobre. Actuellement, 27 % jugent ces actions « partiellement justifiées », et 22 % les considèrent « totalement injustifiées », contre 8 % en 2023.

Cette érosion transcende les clivages partisans, mais elle est plus marquée chez les démocrates et les électeurs indépendants. Parmi les démocrates, le soutien à une justification totale a plongé de 38 % à 7 %. Chez les électeurs indépendants, il est passé de 45 % à 14 %, et chez les républicains, de 68 % à 52 %.

Ce changement d’opinion intervient alors que des négociations pour un cessez-le-feu se poursuivent à Doha, Israël ayant consenti à réduire sa présence militaire.