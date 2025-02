CNN critiqué pour avoir comparé le sort des otages israéliens à celui des prisonniers palestiniens

CNN fait face à de vives critiques suite à son reportage sur la libération des trois otages israéliens Ohad Ben Ami, Eli Sharabi et Or Levy. La chaîne américaine est particulièrement pointée du doigt pour avoir établi un parallèle entre l'état physique des otages et celui des prisonniers palestiniens libérés dans le cadre de l'accord d'échange.

L'article de CNN, décrivant le Hamas comme des "militants" plutôt que comme une organisation terroriste, a suscité une forte réaction en Israël et chez ses alliés, choqués par l'état physique des trois hommes après 15 mois de captivité. Le texte compare leur apparence "mince et pâle" à celle des prisonniers palestiniens décrits comme "émaciés et en mauvaise santé", "faibles et minces" avec des "signes d'abus physiques et de famine".

L'avocat international des droits de l'homme Arsen Ostrovsky a vivement condamné l'article sur X/Twitter : "Il n'y a absolument aucune équivalence ici. Les Israéliens libérés étaient des otages civils - affamés, torturés et émaciés. Les prisonniers palestiniens libérés sont des terroristes et des meurtriers de masse qui ont du sang sur les mains, et qui ont néanmoins bénéficié de tous les droits prévus par le droit international".

L'article est également critiqué pour avoir omis de mentionner que l'épouse d'Or Levy a été assassinée par le Hamas le 7 octobre, laissant leur fils de trois ans sans parents pendant plus d'un an. De même, l'article évoque la mort de l'épouse, de la fille et du frère d'Eli Sharabi sans préciser que ces meurtres ont été perpétrés par le Hamas. En revanche, il rapporte les accusations des prisonniers palestiniens concernant des "abus et tortures" de la part d'Israël, sans mentionner les sévices subis par les otages israéliens. "Honte à vous CNN, honte à vous !", a conclu Ostrovsky dans son message.