Colorado : des documents "USAID" découverts chez l'auteur de l'attaque antisémite

L'enquête sur l'attaque au cocktail Molotov de Boulder révèle de nouveaux détails troublants. Les autorités ont découvert dans le véhicule de Mohamed Sabry Soliman des documents portant la mention "USAID", l'agence américaine de développement international, selon Fox News citant l'acte d'accusation. Ces papiers côtoyaient d'autres documents mentionnant "Israël" et "Palestine", ainsi qu'un bidon d'essence rouge et des chiffons. L'arsenal découvert près de la scène comprenait 14 cocktails Molotov supplémentaires et un pulvérisateur de jardin rempli d'essence, utilisé comme lance-flammes improvisé lors de l'assaut de dimanche.

L'acte d'accusation précise que Soliman "a spécifiquement ciblé le 'groupe sioniste' qui s'était rassemblé à Boulder après avoir découvert ce groupe lors d'une recherche en ligne". Selon les documents judiciaires, Soliman a admis avoir planifié l'attaque pendant plus d'un an, exprimant son désir de "tuer tous les sionistes".

Jay Bishop Grual, procureur fédéral du district du Colorado, a révélé lors d'une conférence de presse que Soliman "avait prévu d'utiliser un pistolet contre les manifestants, mais comme il n'était pas citoyen légal, il n'a pas pu en acheter un - et a finalement décidé d'utiliser des cocktails Molotov de fortune". Interrogé par les forces de l'ordre, l'Égyptien de 45 ans a déclaré qu'il "mènerait à nouveau l'attaque", réitérant sa détermination lors de ses aveux. Soliman se trouvait en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa touristique B-2 en février 2023, tout en ayant déposé une demande d'asile.

Soliman fait face à 27 chefs d'accusation, notamment tentative de meurtre et crime de haine. S'il est reconnu coupable sur tous les points, il risque 624 ans de prison. La police locale a précisé qu'il y avait quatre autres blessés légers qui se sont rendus d'eux-mêmes à l'hôpital, portant ainsi le nombre total de victimes de huit à 12.Le président Trump a condamné cette "attaque horrifique" sur Truth Social, assurant que de tels "actes de terrorisme ne seront pas tolérés", tout en exprimant son soutien aux victimes et "aux formidables habitants de Boulder".

Parallèlement, les médias égyptiens ont saisi l'occasion de cette attaque pour relancer leurs accusations contre les Frères musulmans, présentant Soliman comme un sympathisant du mouvement interdit, bien qu'aucune enquête américaine n'ait établi de tels liens. Le FBI continue d'examiner les antécédents de Soliman et ses possibles connections avec des idéologies extrémistes.