Columbia sanctionne enfin les étudiants impliqués dans les manifestations anti-israéliennes

L'université Columbia a annoncé jeudi des mesures disciplinaires strictes contre les étudiants impliqués dans l'occupation d'un bâtiment lors des manifestations anti-israéliennes du printemps 2024. Ces sanctions comprennent "des suspensions de plusieurs années, des révocations temporaires de diplômes et des expulsions", selon les informations rapportées par le New York Times.

Une porte-parole de l'établissement, invoquant les lois fédérales sur la confidentialité, a refusé de divulguer l'identité des étudiants sanctionnés ou leur nombre exact. Cette décision fait suite à une déclaration de Gregory J. Wawro, professeur de sciences politiques et administrateur des règlements universitaires, confirmant la conclusion des audiences disciplinaires concernant l'occupation du South Lawn les 17 et 18 avril 2024 et la prise de contrôle du Hamilton Hall.

Les étudiants convoqués ont pu être accompagnés de deux conseillers, y compris des avocats, lors de leurs audiences par vidéoconférence, selon un employé de Columbia familier avec les procédures. Cette annonce intervient alors que l'université fait l'objet d'une attention particulière après que l'administration Trump lui a retiré 400 millions de dollars de subventions fédérales en raison de son "inaction face au harcèlement persistant des étudiants juifs".

L'établissement est sous surveillance accrue concernant la montée de l'antisémitisme sur son campus depuis le massacre perpétré par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023. En août dernier, trois doyens ont démissionné après la découverte de messages "très troublants" qui "évoquaient de manière inquiétante d'anciens tropes antisémites". Plus tard ce même mois, la présidente de l'université, Dr. Minouche Shafik, a également quitté ses fonctions suite aux critiques sur sa gestion des incidents antisémites.