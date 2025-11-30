Comment l’Argentine a caché Josef Mengele : de nouveaux documents dévoilés

À la demande du président argentin Javier Milei, les autorités ont rendu publics des documents classifiés dévoilant les conditions dans lesquelles Josef Mengele, le médecin nazi surnommé l' « Ange de la mort », a trouvé refuge en Argentine après la Seconde Guerre mondiale.

Selon ces archives, longtemps tenues secrètes, Mengele aurait bénéficié d’un vaste réseau de soutien, impliquant non seulement des sympathisants nazis présents en Amérique du Sud, mais aussi des responsables gouvernementaux argentins. Ces derniers lui auraient fourni documents officiels, protection juridique et assistance logistique, permettant au criminel de guerre le plus recherché du monde de vivre librement sous sa véritable identité.

Les documents indiquent qu’à partir de 1956, Mengele menait de nouveau une vie normale : il dirigeait une entreprise liée au secteur médical et circulait sans crainte, protégé par des services de renseignement et des réseaux économiques influents opérant dans la région.

En 1959, lorsque l’Allemagne de l’Ouest avait transmis une demande d’extradition, la justice argentine l'avait rejetée en invoquant une « persécution politique ». Peu après, Mengele avait été discrètement transféré au Paraguay, où il a passé le reste de sa vie. Il est mort en 1979, sans jamais avoir été jugé pour les crimes commis à Auschwitz.