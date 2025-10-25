Coup d'envoi de l'élection du maire de New York : Zohran Mamdani donné favori

Le vote anticipé a débuté ce week-end à New York, marquant le coup d’envoi d’une élection municipale sous haute tension. Le grand favori, Zohran Mamdani, 34 ans, député du Queens et figure montante de la gauche du Parti démocrate, est donné largement en tête dans les sondages face à l’ancien gouverneur Andrew Cuomo et au républicain Curtis Sliwa.

Fils d’intellectuels de la diaspora indienne, naturalisé américain en 2018, Mamdani se revendique musulman, socialiste et farouche adversaire de Donald Trump. Il a bâti sa campagne sur la justice sociale, promettant une ville plus « abordable », des transports gratuits, et un encadrement renforcé des loyers. Soutenu par le chef démocrate au Congrès Hakeem Jeffries, il incarne une génération progressiste qui séduit les jeunes électeurs.

Mais sa candidature divise profondément. Ses prises de position pro-palestiniennes et ses critiques virulentes d’Israël lui valent d’être accusé d’alimenter l’antisémitisme dans une ville où les crimes haineux visant les Juifs sont en hausse. Plusieurs dirigeants religieux et communautaires ont mis en garde contre sa « diabolisation d’Israël », susceptible selon eux de nourrir la violence.

De son côté, Andrew Cuomo, 67 ans, soutenu par le maire sortant Eric Adams, dénonce un « charlatan anti-business ».

Face à eux, Donald Trump a déjà réagi, qualifiant Mamdani de « communiste », tout en prévenant qu’il « devra passer par la Maison-Blanche ».

Le scrutin final se tiendra le 4 novembre, mais la gauche new-yorkaise semble déjà tenir sa revanche.