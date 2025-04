Donald Trump a conçu sa formule de tarifs douaniers quelques heures seulement avant son annonce officielle dans la Roseraie de la Maison Blanche. Selon une enquête du Washington Post, le président américain a personnellement élaboré une équation simpliste basée sur deux variables, provoquant la stupéfaction des économistes et une chute brutale des marchés financiers. Des sources proches du dossier révèlent les coulisses chaotiques d'une décision qui pourrait déclencher la plus grande guerre commerciale mondiale depuis un siècle.

Une formule personnelle et simpliste

Selon deux sources anonymes citées par le Washington Post, Trump a personnellement choisi une formule relativement simple pour déterminer les tarifs douaniers applicables à des dizaines de pays. Cette équation repose sur seulement deux variables : le déficit commercial avec chaque nation et la valeur totale de leurs exportations vers les États-Unis.

Cette approche mathématique rudimentaire a fait l'objet de moqueries de la part des économistes après sa présentation dans la Roseraie de la Maison Blanche mercredi dernier, d'autant plus que cette nouvelle "guerre commerciale mondiale" a provoqué une chute brutale des marchés financiers.

Une décision précipitée

La Maison Blanche a invoqué des pouvoirs d'urgence pour mettre en œuvre ces tarifs, ce qui a permis aux responsables d'accélérer le processus décisionnel et de limiter les consultations avec les entreprises et les dirigeants étrangers. Après des discussions qui se sont prolongées jusqu'à tard dans la nuit de mardi, Trump n'a finalisé son plan que vers 13 heures mercredi, soit moins de trois heures avant son annonce officielle dans la Roseraie. Cette précipitation illustre le style décisionnel impulsif du président américain.

Un président inflexible

Au sein de la Maison Blanche comme à l'extérieur, les conseillers affirment que Trump ne fléchit pas, même face à la consternation mondiale provoquée par ce qui représente la plus importante escalade des hostilités commerciales depuis un siècle. "Il est au point où il n'en a tout simplement plus rien à faire", a confié un responsable de la Maison Blanche. "Des mauvaises nouvelles dans la presse ? Il s'en moque complètement. Il va faire ce qu'il veut faire. Il va faire ce qu'il a promis pendant sa campagne." Cette détermination à poursuivre sa vision personnelle, sans égard pour les critiques ou les répercussions économiques, semble caractériser l'approche de Trump dans ce second mandat. Le président américain paraît exclusivement préoccupé par ce qu'il considère comme son héritage politique, quelles qu'en soient les conséquences sur l'économie mondiale.

Cette inflexibilité suscite de vives inquiétudes, tant sur les marchés financiers internationaux que parmi les partenaires commerciaux des États-Unis, qui se préparent désormais à une période d'instabilité économique prolongée et à d'éventuelles mesures de rétorsion.