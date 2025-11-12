Des e-mails révèlent les liens ambigus entre Jeffrey Epstein et Donald Trump

De nouveaux e-mails publiés par les démocrates de la commission de surveillance de la Chambre des représentants américaine relancent les interrogations sur les liens entre Jeffrey Epstein et Donald Trump. Les messages, obtenus auprès de la succession d’Epstein, montrent que le financier condamné pour crimes sexuels a mentionné à plusieurs reprises l’ancien président dans sa correspondance privée au cours des quinze dernières années.

Les échanges incluent notamment des messages adressés à Ghislaine Maxwell — reconnue coupable de trafic sexuel — et à l’écrivain Michael Wolff, proche de l’entourage de Trump. Epstein y affirme que Trump aurait passé du temps avec une femme identifiée par les démocrates comme l’une de ses victimes présumées, et qu’il « savait pour les filles ». Ces propos contredisent les déclarations de Trump, qui a toujours assuré avoir banni Epstein de son club de Mar-a-Lago après avoir découvert son comportement envers de jeunes employées.

Dans un autre message de 2019, Epstein affirme que Trump aurait menti en prétendant lui avoir demandé de quitter le club. Wolff, dans des échanges séparés, semble conseiller Epstein sur la manière d’utiliser les révélations médiatiques à son avantage.

Aucune preuve directe n’indique que Trump ait participé aux actes d’Epstein ou de Maxwell, et aucune poursuite n’a été engagée contre lui. Mais ces documents, examinés par CNN, soulignent à nouveau la proximité passée entre les deux hommes et la complexité de leurs relations avant et pendant la présidence Trump.