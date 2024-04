Des employés de Google occupent le bureau du PDG pour protester contre les liens avec Israël

Des employés de Google qui occupaient le bureau californien du PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, pendant plus de huit heures pour exiger que l'entreprise cesse de faire des affaires avec Israël ont été arrêtés mardi soir. Les employés ont diffusé leur manifestation sur une chaîne Twitch "notech4apartheid". La vidéo montrait qu'ils avaient eu la possibilité de partir volontairement, puis ont été arrêtés par la police après avoir refusé de le faire.

Dans un courriel interne, les manifestants ont partagé une liste de revendications, notamment l'abandon par Google d'un contrat de 1,2 milliard de dollars avec Israël pour le projet Nimbus, un projet d'informatique cloud du gouvernement israélien. Ils exigent également que Google cesse "toute activité avec le gouvernement et l'armée de l'apartheid israélien", mette fin au "harcèlement, à l'intimidation et à la répression" des employés palestiniens et musulmans, et s'attaque à la "crise de santé et de sécurité" des travailleurs ébranlés par l'utilisation de leur travail pour "permettre un génocide".

"En choisissant de fournir au gouvernement et à l'armée israéliens nos puissantes technologies d'informatique en cloud et d'IA, nous avons continuellement permis l'État d'apartheid d'Israël en Palestine et au génocide en cours à Gaza", écrivent les manifestants dans une lettre à Kurian. "Des années de silence, d'ignorance et de mensonges de la part de la direction nous ont confirmé, en tant que travailleurs, que nos préoccupations ne seront pas entendues sans une action significative."

L'antisémitisme semble être répandu dans l'effectif de Google. En février, The Daily Wire a rapporté des incidents antisémites internes chez Google, tels que des graffitis appelant à "tuer tous les Juifs" inscrits sur les murs des toilettes de l'entreprise, ainsi que l'agression d'un employé de confession juive par des manifestants hostiles à Israël, et ce sur le campus même de Google. Des manifestations ont également eu lieu dans d'autres bureaux de Google à New York, San Francisco et Seattle.