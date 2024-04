Des manifestants pro-palestiniens occupent un bâtiment de l'Université Columbia

Des étudiants pro-palestiniens se sont barricadés dans le bâtiment Hamilton Hall de l'Université Columbia à New York, après que l'administration ait annoncé la suspension des étudiants ayant installé un campement de protestation. Malgré l'expiration d'un ultimatum, certains manifestants masqués ont forcé l'entrée du bâtiment et brisé des vitres pour s'y retrancher. Environ 1000 étudiants encerclent désormais le bâtiment, bloquant les accès.

Un agent d'entretien brièvement retenu à l'intérieur a affirmé avoir été "pris en otage", ce que les occupants démentent, assurant avoir rapidement libéré les personnes présentes. Les manifestants déclarent vouloir rester sur place jusqu'à ce que l'université accède à leurs demandes de désinvestissement, de transparence financière et d'amnistie.

La police, présente à l'extérieur du campus, ne semble pas vouloir intervenir dans l'immédiat. Un drone survole la zone et une société de sécurité privée a été appelée en renfort. Sur des banderoles déployées, on peut lire "Gaza appelle, Columbia tombe", "Intifada", ou encore "Hind Hall" - en hommage à une fillette palestinienne tuée à Gaza.

Dans une "déclaration officielle", les étudiants affirment avoir "repris le contrôle" du bâtiment "après 206 jours de génocide et plus de 34 000 victimes palestiniennes", le renommant "en l'honneur de Hind Rajab, une sainte martyre de Gaza assassinée à l'âge de 6 ans par l'État génocidaire d'Israël". Ils comparent leur action aux mouvements de protestation étudiants de 1968, 1985 et 1992.

Les occupants maintiennent que leur campement est "une forme pacifique de protestation" et appellent à tenir l'université "pour responsable de toute réponse disproportionnée". "Aux administrateurs et aux fiduciaires de Columbia : n'apportez pas de soldats et de policiers armés sur notre campus. Le sang des étudiants sera sur vos mains", menacent-ils.

L'administration avait auparavant indiqué que les étudiants acceptant de quitter le campement pourraient terminer leur semestre, les autres étant suspendus. Elle condamne les appels antisémites et la présence "d'éléments extérieurs" contribuant à créer un "environnement hostile" pour les étudiants et le personnel juifs.

Des incidents similaires ont eu lieu dans d'autres universités. Au Texas, 40 étudiants pro-palestiniens ont été arrêtés après des affrontements avec la police, qui a fait usage de gaz poivré et de grenades assourdissantes. Des arrestations et heurts ont également été signalés en Floride et en Louisiane.