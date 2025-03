Des militants juifs arrêtés à la Trump Tower en soutien à un activiste pro-palestinien

Près d'une centaine de personnes ont été arrêtées jeudi lors d'une manifestation dans le hall de la Trump Tower à Manhattan. Les protestataires, membres de l'organisation Jewish Voice for Peace, exigeaient la libération immédiate de Mahmoud Khalil, un militant pro-palestinien détenu depuis le début de la semaine par les services de l'immigration américaine (ICE). Le département de police de New York (NYPD) a confirmé que 98 manifestants font face à des accusations d'intrusion illégale et de résistance à l'arrestation.

Selon les forces de l'ordre, les manifestants avaient soigneusement planifié leur action.

"Les protestataires se sont divisés en deux groupes, certains entrant dans l'espace public du hall en tenue civile, dissimulant leur matériel de protestation", ont précisé les autorités, qui ont indiqué n'être intervenues qu'après la demande de la sécurité du bâtiment.

Vêtus de t-shirts portant l'inscription "Pas en notre nom", les militants de ce groupe juif pro-palestinien brandissaient des banderoles avec des slogans tels que "Les Juifs disent : Libérez Mahmoud et libérez la Palestine" et "Combattez les nazis, pas les étudiants".

Mahmoud Khalil, figure centrale des manifestations contre la guerre à Gaza sur le campus de Columbia, est actuellement détenu en Louisiane. Mercredi, un juge a décidé qu'il y resterait au moins jusqu'à la semaine prochaine.

L'administration Trump affirme que Khalil soutient le Hamas, une accusation fermement rejetée par son avocat, Baher Azmy, qui la qualifie de "fausse et absurde".

Cette affaire s'inscrit dans un contexte tendu, l'administration Trump ayant récemment annoncé la suppression de 400 millions de dollars de subventions fédérales à Columbia, critiquant la gestion par l'université de l'antisémitisme sur son campus depuis l'attaque du Hamas en Israël du 7 octobre 2023.