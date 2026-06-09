Des parlementaires latino-américains condamnent le tweet "Heil Hitler" du président colombien

Un groupe de 24 parlementaires issus de 14 pays d'Amérique latine a condamné un message publié sur les réseaux sociaux par le président colombien sortant, Gustavo Petro, dans lequel il a utilisé l'expression "Heil Hitler" en réaction à un article soutenant un candidat de droite à l'élection présidentielle.

La déclaration a été coordonnée par la Coalition des législateurs latino-américains contre l'antisémitisme, affiliée au Combat Antisemitism Movement. Les signataires estiment que le recours à des références associées au nazisme est inacceptable dans le débat démocratique, en particulier lorsqu'il émane d'un chef d'État.

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L'incident est survenu après la publication par Gustavo Petro d'un article d'opinion au sujet d'Abelardo de la Espriella, candidat conservateur qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle colombienne prévu le 21 juin. En commentaire, le président sortant a simplement écrit : "Heil Hitler". Les parlementaires rappellent que cette formule demeure l'un des symboles les plus connus de l'idéologie nazie et dénoncent son utilisation à des fins de polémique politique.

Dans leur communiqué, ils soulignent que les références au nazisme ne doivent pas devenir un outil rhétorique destiné à discréditer des adversaires politiques ou idéologiques. Selon eux, les responsables publics ont le devoir de promouvoir un débat respectueux et conscient de la portée historique des mots employés.

Le scrutin présidentiel opposera Abelardo de la Espriella à Iván Cepeda, candidat de gauche. Parmi ses engagements, de la Espriella a notamment promis de rétablir les relations diplomatiques entre la Colombie et Israël et d'y rouvrir une ambassade. À l'inverse, Cepeda a indiqué qu'il maintiendrait la ligne suivie par Gustavo Petro, dont le gouvernement avait rompu les relations diplomatiques avec Israël en 2024. Petro a été éliminé lors du premier tour de l'élection présidentielle en mai dernier, après que ses deux adversaires ont chacun obtenu plus de 40 % des suffrages.