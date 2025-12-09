Des terroristes du Hamas présentés comme des "reporters gazaouis" lors d’un gala à Washington

Lors de son gala annuel organisé à Washington, l’Association and Club of Foreign Press Correspondents USA (Association et club des correspondants de presse étrangers aux États-Unis) a rendu hommage à plusieurs personnes identifiées après coup comme des terroristes liés au Hamas, alors qu’ils opéraient sous couverture de journalistes pour Al Jazeera. L’information a été révélée lundi par le groupe israélien de surveillance des médias Honest Reporting.

Selon le rapport, dix collaborateurs de la chaîne qatarie ont été honorés à titre posthume lors de la cérémonie. Un moment de silence leur a été consacré et leurs photos ont été exposées sur une table commémorative. Les organisateurs n’ont toutefois mentionné aucun nom, se contentant d’afficher les portraits de ces individus.

L’un des invités récompensés lors du gala, Trey Yingst, correspondant à l’étranger pour Fox News, a profité de son discours pour critiquer les restrictions imposées par Israël à la presse étrangère à Gaza. Saluant le travail de journalistes palestiniens "qui n’ont pas le luxe de quitter la zone quand elle devient trop dangereuse", il a appelé à ne pas oublier "leur sacrifice et leur contribution".

Honest Reporting a néanmoins révélé l’identité de six des hommes honorés, dont les profils correspondent à des membres du Hamas ou du Jihad islamique palestinien impliqués dans des activités opérationnelles ou de propagande terroriste : Anas al-Sharif, Ismail al-Ghoul, Hossam Shabat, Hamza al-Dahdouh, Mustafa Thuria et Mohammed Salama.

Les documents récupérés par l’armée israélienne montrent qu’Al-Sharif dirigeait une cellule responsable de tirs de roquettes contre des civils et des soldats israéliens. Al-Ghoul appartenait aux unités d’élite Nukhba et formait des terroristes à filmer des attaques pour la propagande du mouvement. Shabat, sniper au sein du bataillon de Beit Hanoun, aurait rejoint le Hamas dès 2019 et participé à plusieurs opérations contre Israël.

Dahdouh, membre du Jihad islamique palestinien, était actif dans l’ingénierie électronique et dans l’unité de roquettes de la brigade Zeitoun ; il a été tué aux côtés de Thuria, commandant adjoint d’une escouade de la brigade de Gaza-ville. Quant à Salama, il aurait fait partie des terroristes ayant pénétré en Israël le 7 octobre, filmant les attaques contre les civils.

Cette affaire intervient alors qu’Al Jazeera fait face à des critiques croissantes concernant ses liens avec le Hamas. Selon des documents saisis à Gaza en octobre, l’organisation terroriste aurait donné des directives à la chaîne afin de contrôler le récit médiatique local, d’étouffer toute contestation interne et de présenter les attaques du 7 octobre comme une "opération militaire légitime". Le centre de recherche Meir Amit souligne également que ces efforts visaient à renforcer l’image du chef du Hamas, Yahya Sinwar, en le présentant comme un "chef de guerre" resté en première ligne jusqu’à sa mort.