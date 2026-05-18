Deux avions de l’US Navy se percutent lors d’un meeting aérien dans l’Idaho

Deux avions de l’US Navy se sont percutés dimanche lors d’un meeting aérien sur la base de Mountain Home, dans l’Idaho, aux États-Unis. Les quatre membres d’équipage ont réussi à s’éjecter avant le crash et sont dans un état stable, selon les autorités militaires américaines.

Les appareils, deux EA-18G Growler appartenant à l’Electronic Attack Squadron 129, basé à Whidbey Island, dans l’État de Washington, effectuaient une démonstration aérienne lorsqu’ils sont entrés en collision.

La base a été immédiatement placée en confinement après l’accident et le reste du meeting aérien a été annulé. Aucun autre blessé n’a été signalé.

Des vidéos filmées par des spectateurs montrent quatre parachutes s’ouvrir dans le ciel, tandis que les deux avions chutent ensemble avant d’exploser au sol dans une boule de feu, près de la base située à environ 80 kilomètres au sud de Boise.

L’EA-18G Growler est une version du F/A-18 Super Hornet spécialisée dans la guerre électronique. Les causes de l’accident font l’objet d’une enquête.

Des experts en sécurité aérienne ont souligné le caractère exceptionnel de l’éjection réussie des deux équipages. Selon eux, les avions auraient semblé rester accrochés l’un à l’autre après la collision, ce qui aurait pu laisser aux pilotes le temps de déclencher leur siège éjectable.

Le meeting Gunfighter Skies se tenait pour la première fois sur cette base depuis 2018. Les organisateurs l’avaient présenté comme une célébration de l’histoire de l’aviation et des capacités militaires modernes américaines.