Donald Trump annonce l'arrestation du meurtrier présumé de Charlie Kirk

Donald Trump a annoncé sur Fox News l'arrestation du meurtrier présumé de Charlie Kirk. "Il y a un très haut degré de certitude que ce soit bien lui", a précisé le président américain, indiquant que le suspect avait été "dénoncé par un proche". Le suspect a été identifié comme Tyler Robinson, un jeune homme de 22 ans originaire de l’Utah. Selon les forces de l’ordre citées par le New York Post, c’est son propre père qui l’a dénoncé et remis aux autorités. Lors d’une conférence de presse, le commissaire à la sécurité publique de l’Utah, Beau Mason, a indiqué que Robinson semblait « en âge d’aller à l’université » et s’était « bien intégré » sur le campus le jour de la fusillade. Ce développement intervient quelques heures après un appel à témoin lancé par le FBI assorti d'une prime de 100 000 dollars, ains que la diffusion de nouvelles images et d'une vidéo du tireur fuyant les lieux du crime.

Interrogé sur Fox News, le président Donald Trump s’est félicité de cette arrestation et a exprimé sa fermeté : « J’espère et je suppose qu’il sera reconnu coupable. Et j’espère qu’il sera condamné à mort », a déclaré Trump. « Ce qu’il a fait à Charlie Kirk est impardonnable. Charlie était un homme exceptionnel, aimé de tous. »

L'activiste américain conservateur et pro-israélien Charlie Kirk a été tué par balle mercredi en pleine conférence sur le campus de l'Université de l'Utah. Cet influenceur charismatique aux cinq millions d'abonnés sur X, qui n'avait pas son pareil pour dénoncer les dérives du wokisme, était devenu la bête noire d'une partie importante de la frange progressiste aux Etats-Unis.

Selon les enquêteurs, l'arme retrouvée sur les lieux de l'attaque portait des symboles de défense des droits LGBTQ.