Donald Trump annonce "suspendre" ses frappes sur l'Iran prévues mardi

Donald Trump a annoncé lundi soir avoir décidé de suspendre les frappes militaires américaines qui devaient viser l’Iran mardi, affirmant avoir répondu à une demande formulée par plusieurs dirigeants du Golfe dans le cadre des discussions diplomatiques en cours.

Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a déclaré que l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ainsi que le président des Émirats arabes unis Mohamed ben Zayed Al Nahyane lui avaient demandé de suspendre l’opération militaire prévue contre la République islamique.

« Des négociations sérieuses sont actuellement en cours », a expliqué Donald Trump, laissant entendre qu’une fenêtre diplomatique restait ouverte malgré les fortes tensions entre Washington et Téhéran.

Cette annonce intervient après plusieurs jours d’escalade verbale et militaire autour du dossier nucléaire iranien. Ces dernières heures encore, la Maison-Blanche avait multiplié les avertissements contre Téhéran, tandis que Donald Trump évoquait publiquement la possibilité d’une action militaire rapide en l’absence de concessions iraniennes.

Selon plusieurs médias américains, des plans d’attaque avaient effectivement été étudiés par l’équipe de sécurité nationale du président américain, réunie récemment dans la Situation Room de la Maison-Blanche.

L’intervention des monarchies du Golfe souligne également l’inquiétude croissante des États arabes face au risque d’un embrasement régional majeur. Le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis cherchent depuis plusieurs semaines à maintenir ouverts les canaux diplomatiques entre Washington et Téhéran afin d’éviter une nouvelle guerre au Moyen-Orient.