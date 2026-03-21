Donald Trump annonce une réduction des opérations contre l’Iran, sans envisager de cessez-le-feu

Le président américain Donald Trump a annoncé une « réduction progressive » des opérations militaires contre l’Iran, tout en excluant clairement toute idée de cessez-le-feu. Dans un message publié sur Truth Social, il a estimé que les objectifs de guerre étaient « en passe d’être atteints », tout en maintenant une ligne dure face à Téhéran.

« Nous ne faisons pas de cessez-le-feu quand nous sommes en train d’anéantir l’adversaire », a-t-il déclaré, affirmant même : « Je pense que nous avons gagné ». Cette position intervient alors que Washington continue de renforcer sa présence militaire dans la région, avec l’envoi de troupes et de navires supplémentaires, et envisage de demander au Congrès une enveloppe de 200 milliards de dollars pour poursuivre le conflit.

Dans le même temps, Donald Trump a indiqué que les États-Unis entendaient se désengager progressivement du théâtre des opérations, appelant les pays dépendants du détroit d’Ormuz à assurer eux-mêmes la sécurité de cette voie stratégique. « Ce n’est pas le cas des États-Unis », a-t-il insisté, tout en se disant prêt à apporter un soutien si nécessaire.

Le président américain a rappelé les objectifs fixés au début du conflit : détruire les capacités balistiques iraniennes, neutraliser son industrie de défense, éliminer ses forces aériennes et navales, et empêcher durablement tout accès à l’arme nucléaire. Il a également insisté sur la protection des alliés régionaux, notamment Israël et les pays du Golfe.

Sur le terrain, les États-Unis ont intensifié leurs frappes ces derniers jours, ciblant notamment les capacités iraniennes dans le détroit d’Ormuz. Des avions d’attaque A-10 ont été mobilisés contre des menaces maritimes, tandis que des frappes ont visé des installations souterraines. En parallèle, des renforts de Marines ont été déployés, laissant entrevoir d’éventuelles opérations amphibies.

Entre volonté affichée de désengagement et poursuite des opérations, la stratégie américaine apparaît plus que jamais ambivalente.