Donald Trump annule des restrictions décidées par Biden sur les armes américaines, notamment à destination d'Israël

Le président des États-Unis Donald Trump a annulé mardi le National Security Memorandum-20 (NSM-20), initié pendant le mandat de l'ancien président Joe Biden, qui exige des assurances écrites que l'utilisation des armes américaines soit conforme au droit américain et international.

L’annulation du NSM-20 intervient peu après l’arrivée de la cargaison de bombes lourdes en Israël, que Biden avait retardée avant d'être autorisée par Trump.

HANNAH BEIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Le sénateur américain Jim Risch (R-Idaho), président de la commission sénatoriale des relations extérieures, s''est réjoui de la décision du président Trump d'abroger le National Security Memorandum-20, "une politique de l'administration Biden qui prétendait lier l'aide à la sécurité des États-Unis à la politique des droits de l'homme".

"L'abrogation par le président Trump du NSM-20 de l'administration Biden est une excellente nouvelle. La politique de M. Biden n'était en fin de compte rien de plus qu'un signal de vertu adressé à la gauche progressiste dans le but d'influencer la politique électorale nationale. En pratique, elle a creusé un fossé entre les États-Unis et nos partenaires, et ouvert la porte à la Russie et à la Chine. Tous ceux qui déplorent aujourd'hui la fin de cette politique applaudissent honteusement ce geste politique vide qui, en fin de compte, a rendu les États-Unis et leurs alliés moins sûrs. L'Amérique est de retour".