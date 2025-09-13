Donald Trump appelle l’OTAN à cesser d’acheter du pétrole russe et à sanctionner Moscou et Pékin

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a exhorté les pays membres de l’OTAN à cesser toute importation de pétrole russe et à adopter des sanctions majeures contre Moscou afin de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Dans une lettre adressée aux alliés et publiée sur les réseaux sociaux, Trump affirme : « Je suis prêt à imposer de lourdes sanctions à la Russie lorsque tous les pays de l’OTAN auront accepté et commencé à faire la même chose, et lorsque tous auront cessé d’acheter du pétrole russe. »

Il propose également que l’OTAN, en tant que bloc, applique des droits de douane de 50 à 100 % sur les produits chinois, avec l’objectif de réduire l’influence économique de Pékin sur Moscou. Selon lui, ces mesures pourraient accélérer la fin du conflit, qu’il qualifie de « guerre meurtrière mais ridicule ». Cette déclaration intervient après plusieurs menaces précédentes de Trump d’imposer des sanctions directes à la Russie et des sanctions secondaires contre les pays continuant d’acheter son pétrole, notamment la Chine et l’Inde, deux principaux importateurs. Trump a déjà relevé de 25 % les droits de douane sur les produits indiens, dénonçant les achats persistants de brut russe par New Delhi. En revanche, aucune mesure similaire n’a encore été prise à l’encontre de Pékin, malgré sa position de premier acheteur. Le président américain estime que seule une action collective de l’OTAN peut renforcer la pression sur la Russie et ainsi permettre de mettre rapidement fin au conflit ukrainien.